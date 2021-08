📷 Napoli stelt shirts van Giorgio Armani voor... terwijl Juventus inspiratie zoekt aan een vollédig andere kant

SSC Napoli en Juventus FC hebben vandaag enkele nieuwe shirts voorgesteld. Giorgio Armani liet zijn inspiratie de vrije loop voor de shirts van de Napolitanen. Maar wie kwam in godsnaam op dat andere idee?

En dan hebben we het over het derde shirt van Juventus FC. Cristiano Ronaldo en ploegmaats zullen volgend seizoen - hopelijk niet te vaak - in een shirt spelen dat enorm veel doet denken aan het logo van Zeeman.

𝙎𝙐𝘽𝙄𝙏𝙊 𝙄𝙉 𝘾𝘼𝙈𝙋𝙊 𝘾𝙊𝙉 𝙇𝘼 𝙏𝙃𝙄𝙍𝘿! 🟡⚪️🔵



Il nuovissimo third kit by @adidasfootball verrà usato nell'amichevole di oggi con l'Under23! TUO SUBITO! 📲 https://t.co/yEJbQy1q5e pic.twitter.com/93MjTrc533 — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2021

Voor de volledigheid geven we ook de drie shirts van SSC Napoli nog eens mee. Mooi en krachtig, zonder te veel poespas. Getekend, Giorgio Armani.