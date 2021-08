OFFICIEEL: Pedro maakt gewaagde overstap naar stadsrivaal

Het avontuur van Pedro Rodriguez bij AS Roma zit er na een seizoen alweer op. Verhuizen zal echter niet nodig zijn voor de Spanjaard, want zijn nieuwe werkgever is... Lazio, de aartsrivaal van AS Roma.

Bij het AS Roma van José Mourinho had de 65-voudige international weinig uitzicht op speelgelegenheid. De oplossing werd in de heel nabije omgeving gevonden. Pedro ondertekende immers een contract voor twee seizoenen bij dé rivaal van AS Roma, Lazio. Bij Lazio zal Pedro met het rugnummer 9 gaan spelen. Met Maurizio Sarri loopt Pedro een oude bekende tegen het lijf. De twee werkten eerder al samen bij Chelsea. 👀 Introducing our new number 9️⃣#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/xVUyxVqZvJ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2021 Vorig seizoen kwam Pedro veertig keer in actie voor I Giallorossi. Daarin was de kwieke Spanjaard goed voor zes doelpunten en zeven assists.