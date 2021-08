Wellenreuther maakt zich niét populair in Brussel: "Waarom ik mijn plaats bij Anderlecht verloor? Het heeft niet altijd met prestaties te maken"

Timon Wellenreuther wordt door RSC Anderlecht verhuurd aan Willem II. De doelman lijkt de eigen ruiten voor een eventuele paars-witte toekomst nu helemaal ingegooid te hebben.

Gisteren publiceerden we al een eerste reactie van Timon Wellenreuther na zijn transfer naar Willem II. “Vorig seizoen speelde ik veel én goed. Maar de laatste weken van het seizoen waren minder voor mij”, liet de doelman optekenen.

Onze noorderburen vragen zich vanzelfsprekend af hoe het komt dat Wellenreuther zijn basisplaats is verloren. “Het heeft niet altijd te maken met prestaties”, reageert de doelman bij Brabants Dagblad. “In de voetbalwereld wordt ook aan politiek gedaan.”

Maar in realiteit...

In realiteit is het echter simpel: Wellenreuther kwam in de ploeg door de hardnekkige blessure bij Hendrik Van Crombrugge. Zijn wisselvallige prestaties zorgden er zelfs voor dat Vincent Kompany in play-off 1 Bart Verbruggen voor de leeuwen gooide.