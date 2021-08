Eindelijk wat rust voor discipel van Ronald Koeman: 75 wedstrijden gespeeld

De Spaanse competitie mag Pedri eventjes laten voor wat vakantie. Maar eerst nog spelen tegen Bilbao.

Na de match tegen Bilbao krijgt Pedri twee weekjes verlof van Ronald Koeman. Dit seizoen werkte hij een resem aan wedstrijden af.

IN de Spaanse competitie, op het EK en de Olympische Spelen samen kwam hij tijdens 73 wedstrijden in actie. Met de twee matchen van dit seizoen staat de teller op 75.

"Hij heeft zeker twee weken rust nodig", zegt coach Ronald Koeman. "We willen vermijden dat hij in november of oktober out is."