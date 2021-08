Ugalde ziet bij Twente zijn droom uitkomen: "Nederlandse competitie is veel intensiever"

Manfred Ugalde ruilde in het tussenseizoen Lommel in voor FC Twente. Dit weekend is Ajax de tegenstander.

Zondag speelt FC Twente tegen Ajax. "Alle wedstrijden zijn belangrijk voor mij, ik zal in iedere wedstrijd het beste van me geven, maar ik moet eerlijk bekennen dat het een droom is om tegenover een team als Ajax te staan", vertelt Ugalde aan ESPN. De van Manchester City gehuurde Costa Ricaan ziet het helemaal zitten. "Ik heb die droom altijd gehad en wat is een betere manier om deze uit te laten komen in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen met de support van onze supporters?" Hij voelt nu al het verschil met Lommel. "Om eerlijk te zijn is de Nederlandse competitie veel intensiever. We trainen op één keer raken, waardoor je wordt gedwongen altijd een plan klaar te hebben. Het is een belangrijk onderdeel van het trainen van je mentale capaciteit."