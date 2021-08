Invaller Cristiano Ronaldo maakt winning goal, maar wordt door VAR teruggefloten

Juventus heeft op de openingsspeeldag van de Serie A meteen puntenverlies geleden. Het kwam tegen Udinese niet verder dan een gelijkspel.

Cristiano koos er zelf voor om op de bank te beginnen. Dat zou hij doen om een mogelijke transfer niet te mislopen. De club sprak dat bericht echter tegen.

Na 23 minuten leidde Juventus met 0-2 en leek het op weg naar een gemakkelijke overwinning na goals van Dybala en Cuadrado.

Udinese kwam echter tot 2-2 terug. Ronaldo was op het uur ingevallen en scoorde in de extra tijd de winning goal. Of dat dacht iedereen, want de VAR zei dat het buitenspel was.