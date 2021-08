Jurgen Klopp ziet er helemaal anders uit na oogoperatie

Nadat hij 46 jaar met een bril rondliep, heeft Jurgen Klopp dat nu niet meer nodig door een oogoperatie.

Jurgen Klopp ziet er zonder bril helemaal anders uit. Hij hoeft er geen meer te dragen na een oogoperatie. "Een bril heeft me nooit gehinderd, ik was er aan gewend. Het enige probleem van de laatste jaren was dat mijn bril mijn zicht niet meer goed corrigeerde. Dus daar moest ik wat aan doen", vertelde de 54-jarige coach van Liverpool zondag aan Bild TV.

Klopp vindt dat hij er wat vreemd uitziet zonder bril. "Ik denk dat mijn gezicht er zonder bril grappig uitziet," zei Klopp nog. "Ik had niemand bij de club op de hoogte gebracht. Het spijt me als de fan merchandise opnieuw geproduceerd moet worden."

