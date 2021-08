AC Milan is sterspeler nog wat langer kwijt dan verwacht

Zlatan Ibrahimovic is al enkele maanden buiten strijd bij AC Milan met een knieblessure. Op zijn comeback is het ook nog even wachten.

Zlatan Ibrahimovic viel eind vorig seizoen geblesseerd uit. Een knieblessure zorgde ervoor dat hij de laatste drie competitiewedstrijden in de Serie A met AC Milan en het EK met Zweden miste. De 39-jarige vedette moest zelfs geopereerd worden. Trainer van AC Milan, Pioli, vertelde dat Ibrahimovic nog steeds niet mee kan trainen met de groep. Pioli verwacht de Zweed ook niet meteen terug. Hij voorspelt pas een comeback binnen een maand. Ondertussen zal de Fransman Olivier Giroud voor de doelpunten moeten zorgen bij AC Milan.