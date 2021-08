Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) zet druk op Nederlands elftal: "Kan niet tot mijn dertigste blijven wachten"

Vorige week versierde Arnaut Danjuma een mooie transfer naar Villarreal. Hij mocht er dit weekend meteen enkele minuten invallen. Hiermee hoopt hij om opnieuw een plekje in het nationale team van Nederland te veroveren.

Zaterdagavond mocht de 24-jarige flankaanvaller al eens vijf minuten proeven van de Spaanse competitie. De Europa League-winnaar kwam op het veld van Espanyol wel niet verder dan een scoreloos gelijkspel.

Toch hoopt de voormalige speler van Club Brugge op een telefoontje van bondscoach Louis Van Gaal: “Ik heb een grotere kans om weer opgeroepen te worden voor het Nederlandse elftal als ik me bij Villarreal laat gelden. Dat is zeker een doelstelling”, vertelt hij aan NOS

Want Danjuma moest voor zijn land al heel wat geduld uitoefenen. In 2018 kreeg hij onder Ronald Koeman voor het eerst een kans, maar een vervolg bleef uit. Daarnaast trekt ook Nigeria nog steeds aan zijn mouw: “Dat blijft een serieuze optie. Ik heb het ook eerlijk gezegd: op een gegeven moment is de maat vol.”

Toch moeten onze noorderburen nog niet beginnen vrezen. De ex-speler van Club Brugge en AFC Bournemouth wil graag Nederland vertegenwoordigen, maar oefent ook druk uit: “Ik heb altijd bewust voor het Nederlands elftal gekozen en ik zou heel graag weer voor Oranje willen uitkomen. Maar ik kan natuurlijk niet tot mijn dertigste blijven wachten. Ik wil namelijk ook heel graag als international voetballen en een groot wereldtoernooi meemaken.”