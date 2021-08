Mbappé eindelijk naar Real Madrid?

Mbappé werd in 2017 door PSG overgenomen van AS Monaco. Het eerste jaar huurde PSG de jonge aanvaller, maar na die uitleenbeurt betaalde het 145 miljoen euro voor de snelle Fransman.

Mbappé heeft nog minder dan 12 maanden contract over bij de Franse club en hij weigert om bij te tekenen. Voor PSG is het mogelijk de laatste kans om te cashen voor de 22-jarige aanvaller.

BREAKING: Real Madrid have made a £160million bid to sign Kylian Mbappe.



He has told PSG he wants to leave.



- talkSPORT sources in France understand.



📻 Listen → https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/52O7mDWD6C