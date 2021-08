OFFICIEEL: Nieuw Engels avontuur voor Frans international

Watford heeft zich versterkt met Moussa Sissoko. De middenvelder komt voor een bedrag van circa 5 miljoen pond, omgerekend 5,8 miljoen euro, over van Tottenham Hotspur.

Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen en wordt de elfde zomeraanwinst van Watford. Sissoko had geen toekomst bij Tottenham en kwam dit seizoen nog geen enkele minuut in actie.

De 32-jarige Fransman gaat rugnummer 19 dragen bij de huidige nummer elf van de Premier League. Zijn contract in Londen liep nog twee jaar door. Hij kwam in 2016 voor 35 miljoen euro over van Newcastle United en was op dat moment de duurste clubaankoop ooit. Sissoko kon de hoge verwachtingen in zijn eerste seizoen niet waarmaken, maar raakte met name in het seizoen 2018/19 in topvorm en was een cruciale speler in het elftal dat reikte tot de finale van de Champions League. In een verkiezing onder oud-clubhelden werd hij verkozen tot Speler van het Jaar.

Sissoko was deze zomer actief met Frankrijk op het EK. Tweemaal mocht hij invallen en in totaal speelde hij al 72 keer voor de Franse nationale ploeg waarin hij éénmaal tot scoren kwam.