🎥 Hilarische beelden: Iheanacho weet het echt niet, Ndidi bij Genk of Gent?

Voor de Belgen (en Nederlanders) levert het geen problemen op, Genk en Gent zijn twee verschillende ploegen uit een totaal andere stad in België. Internationaal zorgt het echter wel voor wat moeilijkheden.

Nigeriaanse ploegmakkers Ndidi en Iheanacho spelen al even samen bij Leicester City. Iheanacho kwam over van Manchester City, Ndidi van Genk... Of was het Gent? De aanvaller weet het echt niet meer, wat Ndidi hilarisch vindt.

My brain every Europa League draw pic.twitter.com/4f3qAJNSff — Match of the Day (@BBCMOTD) August 27, 2021

Ndidi trok in januari 2017 naar Leicester City voor 17 miljoen euro. Sindsdien heeft hij zich opgewerkt naar vaste pion op het middenveld bij de Premier League-club, zijn marktwaarde ligt nu op 60 miljoen euro.