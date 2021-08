Trekt Mbappe nog naar Real Madrid? Franse superster ontevreden in Parijs

Trekt Kylian Mbappe nog naar Real Madrid? Nu Messi en Ronaldo bij een andere club zitten, ligt de internationale transferfocus bij de Franse superster.

Real Madrid zou al meermaals geboden hebben op Mbappe en de speler zelf zou ook het liefst van al naar Madrid trekken, maar PSG houdt een overstap voorlopig nog tegen.

De Koninklijke bood in het verleden 160 miljoen maar dat was niet genoeg voor PSG. Ook een nieuw bod van 180 miljoen euro lijkt niet genoeg te zijn voor de oliebazzen van PSG. En dat terwijl Mbappe te horen had gekregen dat hij mocht vertrekken als PSG even veel geld zou krijgen als de transfersom die ze aan Monaco betaald hadden.

Het laatste bod van Real Madrid matchte de transfersom van Mbappe enkele jaren geleden maar nu lijken de bazen bij PSG op hun woorden terug te komen volgens Sky Sports. Een vreemde beslissing aangezien Mbappe volgende zomer transfervrij kan vertrekken.

Bij PSG hopen ze op een contractverlenging zodat Mbappe transfervrij kan vertrekken maar nu de speler zelf ontevreden is met de beslissing om hem niet te laten gaan, is het nog maar de vraag of hij een nieuw contract zal ondertekenen.