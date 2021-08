🎥 Ondertussen in 1B: Linksachters scoren heerlijke doelpunten

Afgelopen weekend werd er 13 keer gescoord in 1B. En daar zaten enkele pareltjes tussen, oordeel vooral zelf.

Zondagmiddag ging Waasland-Beveren met sprekend gemak winnen op bezoek bij Moeskroen, die andere degradant. In de slotminuut zorgde linksachter Chris Kablan voor de 0-4 eindstand. Zijn prachtige trap met rechts was de kers op de taart voor de ploeg van Marc Schneider.

Later op dag haalde Lommel-speler Kevin Kis zijn specialiteit van het huis boven. De linksachter, die dit seizoen veelal op het middenveld wordt uitgespeeld bij de Noord-Limburgers, plaatste een vrije trap met veel precisie in de bovenhoek. Geen 'vallend blad', geen streep, maar een geborstelde bal over de muur. Uiteindelijk bleef Lommel op 2-2 steken tegen Deinze.