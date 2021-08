'Juventus en Real Madrid onderhandelden over Eden Hazard, maar om deze reden gaat de transfer niet door'

Eden Hazard werd de voorbije dagen aan een transfer naar Juventus FC gelinkt. De gesprekken werden uiteindelijk afgebroken, maar dat wil niet zeggen dat de Rode Duivel in de toekomst niet in Turijn zal voetballen.

Real Madrid en Juventus FC zaten effectief rond de onderhandelingstafel om de transfer van Eden Hazard te bespreken. De deal kwam er uiteindelijk niet omdat Juventus een huur met aankoopoptie had voorgesteld.

En zo’n constructie was dan weer niet naar de zin van Real Madrid. Hazard krijgt dus nog enkele maanden de tijd om zich te bewijzen in de Spaanse hoofdstad. Foot Mercato weet namelijk dat De Oude Dame het dossier in de gaten houdt en in januari een nieuwe poging zal wagen.