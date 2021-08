'Juventus werpt in onmin geraakte PSV-middenvelder reddingsboei toe'

Fabrizio Romano laat weten dat Juventus op het punt staat om Ihattaren, wiens contract bij PSV na dit seizoen afloopt, over te nemen. Ihattaren reisde alvast samen met makelaar Mino Raiola af om de transfer in orde te brengen.

Sampdoria are set to sign Mohamed Ihattaren from PSV together with Juventus, done deal. The player will be in Italy in the next few hours with his agent Mino Raiola. 🛫🇳🇱 @SkySport #Juve



Juventus will buy Ihattaren immediatly from PSV - and then loan the player to Sampdoria.