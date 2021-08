OFFICIEEL: Geen één zonder twee... Club Brugge haalt flankaanvaller met meer dan 100 Ligue 1-wedstrijden op de teller

Ruud Vormer, Hans Vanaken en co krijgen er niet één, maar twee ploegmaats bij. Ook Faitout Maouassa heeft een contract getekend bij Club Brugge.

Club Brugge kondigde enkele ogenblikken de transfer van Antonio Nusa aan - dat kan je via DEZE LINK nog eens nalezen - en daar is de volgende al. Ook Faitout Maouassa is een aanwinst.

De 23-jarige flankaanvaller komt over van Stade Rennes. Op zijn jonge leeftijd heeft hij al meer dan honderd wedstrijden in de Ligue 1 op de teller. Hij tekent een contract voor vier seizoenen bij de landskampioen.