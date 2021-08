OFFICIEEL: Club Brugge heeft prijs en hengelt 16-jarige wonderboy binnen

De officiële aankondiging is er. Antonio Nusa is een speler van Club Brugge. En het moet gezegd: blauw-zwart heeft goud in handen.

Antonio Nusa heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Club Brugge. De Belgische landskampioen betaalt drie miljoen euro voor de 16-jarige flankaanvaller aan Stabaek. Nusa wordt gezien als één van dé grootste talenten van Noorwegen en stond dit seizoen al elk keer op het wedstrijdblad op het hoogste niveau. Nu moet hij bij Club Brugge de volgende stap zetten. Antonio Nusa is a Bruges boy! 💪🏼😍



🔗 | https://t.co/JSVzbYyNLp pic.twitter.com/TQC9TNknc9 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 31, 2021