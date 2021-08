OFFICIEEL: Heracles haalt talentvolle spits terug naar Eredivisie

Het is officieel: Kaj Sierhuis keert terug naar de Eredivisie. Stade Reims verhuurt hem voor een jaartje aan Heracles.

Kaj Sierhuis heeft op de laatste dag van deze transfermercato dan toch nog een transfer te pakken. Hij gaat voor een jaartje bij Heracles voetballen in de Eredivisie. Stade Reims, die hem vorig jaar nog voor 4 miljoen aankochten bij Ajax, lenen hem een jaartje uit aan de club uit Almelo.

In de Franse competitie kon de 23-jarige spits nog geen potten breken. Hij werd vaste invaller, maar kon niet scoren in de Ligue 1. Het enige doelpunt dat hij vorig jaar maakte was er een in de beker tegen Valenciennes. Nu keert hij dus terug naar de Eredivisie, waar hij al minuten mocht maken met Ajax, maar vooral ook basisspeler werd tijdens een uitleenbeurt aan FC Groningen. Benieuwd of Sierhuis bij Heracles opnieuw kan heropleven.