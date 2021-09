Rode Duivels zonder twee sterkhouders tegen Estland

Zo zijn Jan Vertonghen en Thomas Meunier er zal zeker niet bij in en tegen Estland. Beide Rode duivels zijn niet afgereisd en volgen een individueel programma. Beide spelers hadden al last van kleine blessures bij hun club waardoor Roberto Martinez geen bijkomende risico's al winnen nemen.

Het is nog afwachten of ze fit geraken voor de komende wedstrijd van nu zondag thuis tegen Tsjechië.

UPDATE: @JanVertonghen & @ThomMills are on individual programs and won’t be involved in tomorrow’s game. #DEVILTIME