Viering van Cristiano Ronaldo als topscoorder van het EK eindigt bijna in mineur

Cristiano Ronaldo werd vandaag gehuldigd als topscoorder van het Europees Kampioenschap voor de wedstrijd tussen Portugal en Ierland. De wedstrijd zelf begon al wel in mineur voor de Portugese recordinternational.

De kersverse aanvaller van Manchester United, Cristiano Ronaldo, werd vandaag gehuldigd voor de wedstrijd van Portugal tegen Ierland. Hij werd namelijk topschutter op het afgelopen Europees Kampioenschap met 5 doelpunten. Portugal ging uiteindelijk uit tegen België met 1-0 in de 16de finales.

Hij speelde vandaag exact zijn 180ste wedstrijd in het shirt van Portugal en hij scoorde al 102 keer voor zijn land. Toch begon de wedstrijd in mineur. Na 15 minuten kon hij Portugal op voorsprong brengen vanop de penaltystip maar faalde jammer genoeg. Daaropvolgend kwam Ierland ook nog eens op voorsprong. Het leek een avond in mineur te worden voor de eeuwige winnaar.

Toch wie anders dan hemzelf zette de bordjes terug in evenwicht. Al was het wachten tot de 89ste minuut voor hij Portugal langszij bracht. Het feest van Ronaldo was nog niet gedaan want in de 96ste minuut scoorde hij zijn tweede van de avond en zo wint Portugal met 2-1.

Zo scoort Ronaldo zijn 104de doelpunt in 180 wedstrijden voor Portugal.