🎥 RECORD: Dit zijn de 111 doelpunten van Cristiano Ronaldo bij Portugal

Cristiano Ronaldo schreef gisteren geschiedenis bij Portugal. Hij werd namelijk de topschutter aller tijden bij de nationale ploegen.

Dankzij zijn twee doelpunten tegen Frankrijk, in de derde wedstrijd van Portugal op het EK, evenaarde Cristiano Ronaldo het record van Ali Daei en werd hij de co-topscorer in de nationale geschiedenis met 109 doelpunten voor Portugal.



Woensdagavond bewees Cristiano Ronaldo zich opnieuw door in de allerlaatste minuten de twee doelpunten te scoren die Portugal in staat stelden om van Ierland te winnen (2-1) en aan de leiding te komen van de kwalificatiegroep voor het WK. De Portugese superster staat nu alleen bovenaan de historische ranglijst van selectiescorers met 111 doelpunten.