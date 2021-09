Domper voor Antwerpse nieuwkomer: meteen in de lappenmand

Domper voor Antwerp: Sam Vines, de Amerikaanse linksachter van de Great Old, liep donderdag een sleutelbeenbreuk op.

De 22-jarige Amerikaan kwam op training ten val na een onschuldig duel. Meteen was de ernst van de situatie duidelijk. Vines werd donderdagmiddag succevol geopereerd in het AZ Monica.

Sam Vines kwam vorige maand over van Colorado Rapids voor een bedrag van 1,8 miljoen. Hij kwam tot dusver drie keer in actie voor Antwerp, maar zal nu dus een tijdlang vanaf de zijlijn moeten toekijken.

Het uitvallen van Vines is een domper voor Brian Priske. De linksachter is een van de minst gestoffeerde posities in de kern van Antwerp.