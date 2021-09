Thibaut Courtois kijkt er naar uit om zondag voor een vol huis te spelen in Brussel

Thibaut Courtois was tevreden na de wedstrijd van de Rode Duivels ondanks de twee tegendoelpunten. Hij kijkt vooral uit naar de wedstrijd van zondag om eindelijk terug voor een vol Koning Boudewijnstadion te spelen.

Thibaut Courtois was tevreden na de wedstrijd ondanks de twee tegendoelpunten. "Ik denk dat we een heel goed match spelen. We waren heel sterk in balbezit. Die twee tegendoelpunten is natuurlijk minder maar we waren wel goed. Die tegendoelpunten moet je niet kapot analyseren. De overwinning is het belangrijkste."

Zondag staat de wedstrijd tegen Tsjechië op het programma. Mogelijk de moeilijkste wedstrijd in dit drieluik. "Tegen Tsjechië thuis mogen we niets weggeven. Dat was een moeilijke wedstrijd ginder maar gelukkig spelen we terug voor een vol stadion en dat is toch heel positief.