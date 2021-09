Jacky Mathijssen klaart met zijn beloften lastige klus in Turkije: "Leep, volwassen en voetbalgeluk"

De Belgische beloften wonnen vrijdagavond met ruime (en overdreven) 0-3 cijfers in Turkije. Dankzij de zes op zes begon de ploeg van Jacky Mathijssen perfect aan de kwalificatiecampagne voor het EK van 2023 in Hongarije en Slovenië

"Een moeilijke wedstrijd", zuchtte Mathijssen na afloop. "Maar de jongens hebben leep en volwassen gespeeld, en we hadden enkele keren voetbalgeluk. Maar bovenal is dit een fantastisch resultaat."

Loïs Openda was met twee doelpunten de gevierde man. Al moet gezegd: de Turken speelden de aalvlugge aanvaller in de kaart. "De tegenstander kwam hoog en energiek druk zetten, waardoor ze heel veel ruimtes lieten. Net datgene waar Loïs enorm sterk in is. Met Yorbe (Vertessen, nvdr.) hebben we trouwens nog zo iemand achter de hand. Leuk dat ook hij scoorde vandaag."

Zo brachten de nationale beloften de uitwedstrijden in Kazachtstan en Turkije tot een goed einde. Maar Mathijssen houdt de voetjes op de grond. "Nu volgen drie thuiswedstrijden, waarvan de eerste tegen Kazachtstan is... Dat lijkt een makkie, maar onderschatting is uit den boze. Ik wil absoluut dat we met negen op negen aan de wedstrijd tegen Denemarken kunnen beginnen", besluit de Limburger.