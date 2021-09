Romelu Lukaku komt terug op transfer naar Chelsea: "Vanaf toen wist ik: Ai, dit is serieus"

Romelu Lukaku, 99 interlands - 66 doelpunten. En dat op zijn 28ste. Big Rom bezorgde vorig seizoen Inter bovendien de Scudetto. De verrassing was dan ook groot toen bekend werd dat Lukaku deze zomer opnieuw voor Chelsea koos.

In gesprek met VTM kwam Lukaku nog eens terug op zijn spraakmakende transfer naar Chelsea. "Ik zou Inter alleen verlaten voor Chelsea. Eerst boden ze 100 miljoen, de dag daarna 105. En twee dagen later 110 miljoen. Toen besefte ik: Ai, dit is iets serieus."

De transfer raakte in sneltempo in kannen en kruiken. Al moest Lukaku nog wat geduld uitoefenen alvorens hij zijn debuut kon maken. "Pff, ik miste dan die Europese Supercup en ik moest vijf dagen in quarantaine... Dus ja, ik was al een beetje 'heet'. De ploeg zit goed, de trainer zit goed. Ik hou van het systeem. Het is leuk om in zo'n dominante ploeg te spelen", besluit Romelu Lukaku, die tegen Tsjechië voor de 100ste keer in actie komt voor de Rode Duivels.