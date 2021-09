Jan Koller (ex-Anderlecht) beseft dat het zonder de geschorste Patrik Schick moeilijk zal worden tegen de Rode Duivels: "Heel zwak zonder hem"

Zondagavond staan de Rode Duivels voor een belangrijk thuisduel tegen Tsjechië. Met de volle buit is een WK-ticket reeds binnen handbereik, en kan het wat ademruimte in het klassement creëren. Speelt de twijfelende verdediging ons parten? Jan Koller vreest dat zijn land tekort zal komen.

De voormalige spits van Anderlecht beseft dat het voor Tsjechië een lastige opgave zal worden: “De Belgen zijn grote favoriet voor deze wedstrijd. Een punt zou dus al goud waard zijn voor ons nationale elftal”, klinkt het in Sport.cz .

De tegenstander kreeg alvast in aanloop naar het duel een stevige opdoffer te verwerken: Patrik Schick is wegens schorsing niet van de partij in het Koning Boudewijnstadion: “We worden zwaar benadeeld door de afwezigheid van onze EK-topschutter. We hebben tegen Wit-Rusland gezien hoe zwak het team is zonder hem. Met Patrik Schick in het elftal zou het een heel andere wedstrijd zijn geweest in Brussel. Nu zal het dan ook heel moeilijk worden om een punt te pakken, maar een verrassing is altijd mogelijk in het voetbal."