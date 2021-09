WK-kwalificaties: Engeland wint spaarzaam van Andorra, IJsland van Vidarsson redt een puntje na dubbele achterstand

Het is een drukke internationale voetvalweek. De Rode Duivels spelen om 20u45 voor de tweede keer deze week, ook in de vooravond zijn er al WK-kwalificatiewedstrijden afgewerkt.

Vanmiddag won in dezelfde groep als die van de Rode Duivels Wales nog op het veld van Wit-Rusland met 2-3. Het was bibberen voor Wales ondanks een vroege 0-1 voorsprong want nog voor de rust stond het 2-1 voor de Wit-Russen. Bale bracht met zijn derde van de avond de zege over de streep voor Wales in de blessuretijd.

Engeland

Engeland nam het in zijn groep op tegen het kleine broertje Andorra. Een licht beladen duel want enkele dagen geleden zei Lineker dat hij het niet gepast vindt dat voetbaldwergen zoals Andorra tegen grote landen als Engeland mogen spelen.

De Three Lions hadden het echter niet eenvoudig tegen het stugge Andorra. Lingard bracht Engeland na iets minder dan 20 minuten op voorsprong maar dan duurde het tot de 72e minuut voor de Engelsen de score konden verdubbelen. Kane maakte de 2-0 waarna de veer brak bij Andorra. Lingard en Saka zorgden voor het 3e en 4e doelpunt.

Jesse Lingard Vs Andorra game numbers:



90' minutes played

2 goals

1 assist

2 shot on target

70 touches

44 acc. passes

88%pass rate

3 key passes

6 ground duels won

2 tackles

3 acc long balls

2 acc crosses



Siuuuu.#Lingard

FOLLOW and RETWEET pic.twitter.com/mp4UiMihCn — Stats Prince (@StatsPrince) September 5, 2021

IJsland

Enkele jaren terug leerde de internationale voetbalwereld de IJslandse voetbalfan kennen met de legendarische vikingklap. Enkele jaren later wordt de IJslandse selectie geleid door Arnar Vidarsson, ex-coach van onder meer Cercle Brugge en Lokeren en tegenwoordig veelgevraagd analist bij ons.

De IJslandse selectie is wel wat over zijn hoogtepunt heen. Tegen Noord-Macedonië kon een nederlaag maar nipt afgewend worden. Velkovski en Trajkovski (ex KVM, ex Zulte) zorgden voor een dubbele voorsprong voor de bezoekers. Bjarnason en Andri Gudjohnson konden het tij keren en een punt uit de brand slepen.

En...

Verder waren er nog twee WK-kwalificatieduels om 18u. EK-ganger Hongarije mag dan wel goed standgehouden hebben tegen Frankrijk en Duitsland op het EK, Albanië kon ze met 1-0 overtroeven met een doelpunt van Broja.

Bulgarije nam het op tegen Litouwen en won zuinig met 1-0. In de groep van Bulgarije staat met Zwitserland-Italië nog een stevig duel op het programma zondagavond.