Verheyen ziet Vanaken in zijn natuurlijke biotoop spelen: "Snel denken en handelen in zijn handelsmerk"

Hans Vanaken heeft zich opgeworpen als potentiële basisspeler bij de Rode Duivels. De aanvallende middenvelder werd eindelijk op zijn beste positie uitgespeeld.

Een perfecte dieptepass op Lukaku en een hakje naar Hazard leverden twee doelpunten op. “In al die situaties zie je dat Hans Vanaken geknipt is om de pocketpositie te vervullen en dus een rij hoger te spelen dan tegen Estland", aldus Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. "Snel denken en snel handelen is zijn handelsmerk. Het is daar, in die hogere rol, dat hij ook zijn cijfers haalt bij Club Brugge. Als je hem vrij laat aan de bal en wat ruimte geeft, krijg je als tegenstander problemen. Het is ook meer zijn ding."

"Tussen de lijnen ligt zijn natuurlijke biotoop, niet voor de verdediging. Alleen zijn de plekken daar duur bij de Rode Duivels. Nochtans biedt hij nog een extra voordeel. Doorgaans staan daar kleinere spelers.”

Zijn lengte kan ook een voordeel zijn. “Vanaken als pocket geeft de kans om ook eens lang te spelen, zodat hij met zijn lengte de bal kan doorkoppen op Lukaku. Zijn goal en assist tegen Estland, nu opnieuw twee assists: Vanaken zal vast het gevoel krijgen dat hij nu écht Rode Duivel is.”