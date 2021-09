🎥 Van Gaal gaat zware discussie aan met journalist: "Je hebt er helemaal geen verstand van!" en "Je hebt mijn boek zeker niet gelezen?"

Het komt niet zo dikwijls voor dat coaches en journalisten op dezelfde lijn zitten. Maar Louis van Gaal en Valentijn Driessen, journalist bij De Telegraaf, kregen het op de persconferentie van de Nederlandse bondscoach wel zwaar met elkaar aan de stok.

Driessen durfde het aan om te zeggen dat de 5-3-2 van Van Gaal wel heel verdedigend is. Van Gaal was het daar uiteraard niet mee eens en haalde uit: "Verdedigend? Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar je begrijpt er helemaal niets van. Jij vindt Chelsea dus verdedigend spelen?" Wat volgde, was een bewogen discussie.