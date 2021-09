Lukaku helemaal in de armen gesloten: Pas binnen 10 of 15 jaar gaan we beseffen wat voor een speciale speler dit is"

Ongezien! 50 goals in zijn laatste 50 interlands. Nummer 67 in totaal nu al. Dat zijn cijfers die niemand voor hem heeft neergelegd. Romelu Lukaku is gewoon van een ander niveau.

Lukaku werd voor de match in de bloemetjes gezet en kreeg heel veel reactie van het publiek. Bij zijn wissel, twee doelpunten en een assist later, stond iedereen op de banken. “Honderd caps is toch iets bijzonders", reageerde hij. "Je laat op die manier zien aan de nieuwe generatie dat het een eer is om voor de nationale ploeg te spelen. Maar ook dat we het niet als vanzelfsprekend opnemen. We willen België op de wereldkaart zetten.”

Na zijn tweede gele kaart - een onnodige tackle - is hij geschorst voor de match in Wit-Rusland. “Ik wou mijn verdedigende kwaliteiten tonen”, knipoogde hij. “We hebben gewonnen, drie goals gemaakt en geen tegendoelpunten geslikt. We mogen zeker en vast tevreden zijn. Iedereen was op niveau. We kwamen wel niet scherp uit kleedkamer. De redding van Thibaut moest ons wakker schudden."

En wat voor de toekomst? "Ik wil trofeeën winnen."

Ook Roberto Martinez had nog een woordje over voor zijn spits. "Ik ben vandaag zo trots! We hebben nu zes spelers met meer dan 100 caps, dat toont commitment. Ik werk al met Romelu sinds zijn 19de en ik ken zijn problemen van toen met de fans. Daarom was het ook fantastisch om de interactie te zien met de fans nu. We moeten van hem genieten. Pas binnen 10 of 15 jaar gaan we echt beseffen wat voor unieke speler dit is."