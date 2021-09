🎥 Kaapverdische verdediger solliciteert voor de owngoal van het jaar

De mooiste lob van deze week gaat naar verdediger van Kaapverdiƫ die hun eigen keeper verschalkt.

Een immense blunder tijdens de wedstrijd tussen Kaapverdië en Nigeria vanavond. Een verdediger van Kaapverdië wilde de bal terug naar zijn doelman spelen, maar verschalkte hem met een prachtige lob.

Op dat moment stond het nog 1-1 tussen beide landen. Kaapverdië leek zo even op weg naar een stunt, maar verdediger Tavares en doelman Vozinha zagen dit anders. Dit doelpunt was uiteindelijk beslissend want Nigeria won de wedstrijd met 1-2. Onder andere dankzij een doelpunt van Osimhen die nog voor Sporting Charleroi uitkwam. Ex-KVK spits Terem Moffi kwam ook in actie voor Nigeria maar kwam niet tot scoren.