Hoe de (mogelijke) terugkeer van Cristiano Ronaldo zaterdag niet live te zien is op de Britse televisie

Zaterdagmiddag (16u) ontvangt Manchester United op Old Trafford Newcastle United. Een wedstrijd die in het teken staat van het debuut -of terugkeer, zo u wil- van Cristiano Ronaldo. Over gans de wereld zullen miljoenen fans aan het scherm gekluisterd zitten.

Of toch bijna gans de wereld. Jelle Tack, commentator voor Play Sports en volger van de Premier League, deelde via de social media immers mee dat de wedstrijd van Manchester United en Newcastle United niet live op de Britse televisie uitgezonden wordt. De reden? Artikel 48.2 van de UEFA. Daarin staat dat in Engeland geen live-voetbal getoond mag worden tussen 15u45 en 18u15. Dit werd zo beslist om ervoor te zorgen dat kleinere (amateur)clubs zo weinig mogelijk hinder (lees: dalende toeschouwersaantallen) zouden ondervinden van de topwedstrijden op de buis. Heel de wereld zal de terugkeer van Cristiano Ronaldo op tv kunnen zien. (in België op @playsports) Behalve mensen in Cuba, Turkmenistan, Afghanistan en Noord-Korea. En de Britten natuurlijk ook niet. Reden? Artikel 48.2 van UEFA. pic.twitter.com/bgInwVags4 — Jelle Tack (@jelletack) September 7, 2021