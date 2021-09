Moeskroen tankt vertrouwen in oefenwedstrijd en wint met ruime cijfers van Club NXT

Moeskroen heeft haar start in 1B gemist met 0 op 9, maar in een oefenwedstrijd hebben ze vandaag wel vertrouwen kunnen tanken. De Belgische tweedeklasser haalde het van Club NXT met 4-1.

Moeskroen had ongetwijfeld meer verwacht van haar start in 1B. De club kon in haar eerste drie wedstrijden geen punten sprokkelen en staat daardoor uiteraard op de laatste plaats met 0 op 9.

Na deze middag weet Moeskroen echter opnieuw wat winnen is. Moeskroen een oefenwedstrijd tegen Club NXT en er werd met 4-1 gewonnen. De doelpuntenmakers voor Moeskroen waren Atteri (2x), Bocat en Carcela.