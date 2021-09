Cristiano Ronaldo is klaar voor zijn comeback bij Manchester United: "Ik ben hier niet voor een vakantie"

Cristiano Ronaldo is nu ook helemaal terug bij Manchester United. De Portugese superster zal vanaf komend weekend opnieuw in de Premier League te bewonderen zijn. Hij is er naar eigen zeggen klaar voor.

Cristiano Ronaldo gaf een interview op de website van Manchester United. Daarin vertelde hij dat hij klaar is voor deze uitdaging. "Ik ben hier niet voor een vakantie. Zoals ik al zei, eerder was het goed, won ik belangrijke dingen en droeg ik het shirt al enkele jaren geleden, maar ik ben hier om opnieuw te winnen", aldus Ronaldo. "Ik ben capabel, ik en mijn ploegmaats. Ik ben klaar om te gaan, ik ben er klaar voor. Het is een goede kans voor mij, voor de supporters, voor de club, om een stap vooruit te zetten. ik denk dat ik in de komende drie of vier jaar een groot ding zal zijn", legde de Portugese superster uit.