Degryse ziet één Rode Duivel toch bekoren tegen Wit-Rusland en dichter bij 23 komen: "Zeer bedrijvig, met veel lef"

Het was geen groots België dat Wit-Rusland klopte, maar Marc Degryse werd door één Rode Duivel in het bijzonder wel gecharmeerd. Door Alexis Saelemaekers, de man van de assist, die tegen Tsjechië zelf al de weg naar doel had gevonden.

Ondanks een aantal afwezigen bevatte de basiself van Martinez toch nog veel vertrouwde gezichten. "Ik had gehoopt dat meer jongens hun kans zouden krijgen", zegt Degryse in HLN. "Zouden we dit soort wedstrijden verliezen met Vanheusden en De Ketelaere in de ploeg? Ik denk het niet."

"Een aantal jongens die al wat verder staan, kregen wel hun kans. Dan pik ik er in de eerste plaats Saelemaekers uit. Alexis was zeer actief en zeer bedrijvig. Hij voetbalde met veel lef en probeerde de tegenstander voortdurend uit zijn tent te lokken", is Degryse lovend over de Milan-speler. "Dat houdt ook weleens risico's in, maar in dit soort wedstrijden moet je de tegenstander ook wel uitdagen.

Zowel offensief als defensief deed Saelemaekers zijn taak, analyseerde Degryse. "Als er balverlies van kwam, zette hij meteen druk om de bal zo snel mogelijk weer te veroveren. Alexis lag ook aan de basis van het doelpunt van Dennis Praet, die uitstekend afwerkte. In één week tijd is Saelemaekers samen met Hans Vanaken dichter bij de 23 gekomen."