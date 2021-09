Nederlandse club van twee Belgische ex-Anderlecht-spelers in nauwe schoentjes: voortbestaan is in gevaar

In Nederland is er een bommetje gevallen: ADO Den Haag krijgt mogelijk zijn licentie niet als ze de verkoop van het stadion er niet op tijd doorkrijgen. De club staat al een tijdje te koop en heeft een principe-akkoord met een mogelijke overnemer, maar de verkoop staat op losse schroeven.

ADO is de club van ex-Anderlechtspelers Hervé Matthys en Samy Bourard. Donderdag leek alles nochtans in kannen en kruiken, want de clubleiding kwam op de website met het bericht dat het stadion verkocht is. Maar dat was blijkbaar voorbarig, want de burgemeester van Den Haag zou eerst onderzoek willen doen naar de overname door De Groep Lentze/Jol.

De burgemeester wil het bod van 10 miljoen euro overwegen, maar ADO moet vandaag wel met een garantiestelling van 5 miljoen komen en het overnamevoorstel verloopt ook vandaag om 16U, weet VI. En als ADO medio oktober die vijf miljoen nog altijd niet heeft, verliest het haar proflicentie.