Cristiano Ronaldo heeft nu het snelst verkopende shirt in de geschiedenis van de Premier League

Een minuut heeft hij nog niet gespeeld in zijn tweede ambtstermijn bij Manchester United toch breekt Cristiano Ronaldo nu al records.

Het Britse Daily Mail heeft een onderzoek gedaan naar de verkoop van het shirt van Ronaldo en dit in vergelijking gebracht met de andere clubs in de Premier League.

De totale shirtverkoop van Ronaldo tot nu toe is meer dan 14 keer zijn oorspronkelijke transfersom. Manchester United heeft € 15 miljoen betaald voor Ronaldo en heeft momenteel voor meer dan €210 miljoen aan shirts verkocht met het iconische nummer 7. Dit zorgt er mede voor dat Manchester United momenteel het meeste shirts heeft verkocht van alle clubs in de Premier League.

Het twee de record dat hij op zijn conto mag schrijven is dat van het snelst verkopende shirt in de Premier League. Nog nooit zijn er zoveel shirts en zo snel van dezelfde speler over de toonbank gegaan.

Nu is het wachten tot hij zijn rentree gaat maken en de Ronaldo gekte zijn hoogtepunt kan bereiken in Manchester en in het Verenigd Koninkrijk in het algemeen.