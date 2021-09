OFFICIEEL: voormalig jeugdproduct Anderlecht wil in Polen carrière herlanceren

Jason Lokilo doorliep de jeugdreeksen van Anderlecht. Na een sabbatjaar vertrok hij op jonge leeftijd naar Crystal Palace.

Afgelopen seizoen kwam de 22-jarige Brusselaar uit voor Doncaster Rovers, dat uitkomt in de Ligue 1. In 32 wedstrijden, veelal invalbeurten, was de winger goed voor een doelpunt en drie assists.

Zijn aflopend contract bij Doncaster Rovers werd niet verlengd, waardoor Lokilo twee maanden zonder club zat. Daar is nu verandering in gekomen.

Lokilo heeft immers een contract voor twee seizoenen getekend bij Gornik Leczna, na zes speeldagen hekkensluiter in de Poolse hoogste klasse.