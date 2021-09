Petr Cech: "Romelu Lukaku weet maar al te goed waarom hij terugkeerde"

De voormalige topdoelman van Chelsea liet zich op de website van de Blues uit over de terugkeer van Romelu Lukaku naar Stamford Bridge.

Gedurende elf jaar verdedigde Petr Cech de kleuren van Chelsea. Tegenwoordig is hij aan de slag als technisch adviseur bij de Londense topclub. Net als iedereen is ook de Tsjechische ex-doelman in de wolken met de terugkeer van Romelu Lukaku.

"Toen hij hier de eerste keer aankwam, had hij een aanpassingsperiode nodig. Dat is normaal. En uiteindelijk heeft Romelu een andere weg dan Chelsea moeten nemen", aldus Cech.

"Maar overal waar hij gespeeld heeft, is hij geslaagd. In de loop der jaren is hij steeds blijven evolueren en dat is zijn grote verdienste. We zijn allemaal heel blij dat hij terug is. Hij weet maar al te goed waarom hij hier is: hij heeft hier nog unfinished business. Hij zal er alles aan doen om hier succesvol te zijn", besluit Petr Cech.