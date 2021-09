Bijna 40 jaar maar Zlatan Ibrahimovic is zijn zelfvertrouwen nog niet kwijt

Zlatan Ibrahimovic tekende afgelopen zomer een nieuw contract bij AC Milan. De bijna 40 jarige aanvaller is momenteel herstellend van een knieblessure maar gelooft nog steeds in zijn kunnen.

In een interview met France Football vertelt Ibrahimovic namelijk dat hij zich zelf nog steeds tot de absolute wereldtop rekent. "Mis ik de Ballon d'Or op mijn palmares? Nee, de Ballon d'Or mist mij. Diep vanbinnen denk ik dat ik de beste speler van de wereld ben. Maar het is niet relevant om de ene speler te vergelijken met de andere. Spelers spelen in andere teams, met andere teamgenoten… Het is gewoon niet te vergelijken. Iedereen heeft zijn eigen verhaal."



Zlatan zet zich dan ook op dezelfde hoogte als de absolute sterren. "Als je het hebt over individuele kwaliteiten, dan ben ik niet minder dan Ronaldo en Messi", vindt Ibrahimovic. "Als je kijkt naar de prijzen: ja, het klopt, ik heb de Champions League nooit gewonnen. En ook de Ballon d'Or niet. Maar dat is voor mij nooit een obsessie geweest. Als je dingen goed doet als collectief, dan volgt het individu. Het individu kan niet goed zijn als het team niet goed is."