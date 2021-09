Imke Courtois over komst Messi: "Dat zou ik nooit doen"

Het is (bijna) zover: Lionel Messi komt op bezoek in Jan Breydel. En dat zou wel eens een volkstoeloop met zich kunnen meebrengen.

"Het is jammer dat ik er niet kan bij zijn, want ik zou dat wel eens willen gezien hebben: Messi op Jan Breydel", aldus Imke Courtois in De Zondag.

Geen idolen

"Maar ik zou toch geen zeven uren gaan aanschuiven voor een ticket of zo", aldus nog de analiste in de weekendkrant.

"Starstruck ben ik nooit geweest, ook vroeger had ik geen echte idolen. Een glimp van hem proberen opvangen aan zijn hotel in Oostkamp? Dat zou ik nooit doen."