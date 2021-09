🎥 Maurizio Sarri stormt woedend richting Alexis Saelemaekers ... en krijgt rood

De Milanezen wonnen de partij na doelpunten van Rafael Leao en Zlatan Ibrahimović. In het slot greep Ibrahimovic nog naar de nek van Lazio-middenvelder Lucas Leiva. Een woedende Maurizio Sarri stormde het veld op en had het niet op de Zweed, maar op Saelemaekers gemunt.

De trainer stelde achteraf dat de Rode Duivel een ongepast gebaar hanteerde. Uiteindelijk werd hij zelf met een rode kaart van het veld gestuurd. Het jeugdproduct van Anderlecht lijkt er alleszins nog mee te kunnen lachen en reageerde op een cynische manier.

👊 The incident at the end which saw Sarri red carded, reportedly due to an altercation with Saelemaekers.pic.twitter.com/Pf8medO2gn