Wesley Moraes komt terug op noodlottige 1 januari: "Dat was géén accident"

Wesley Moraes timmert in Club Brugge aan de weg terug, nadat hij op nieuwjaarsdag 2020 genadeloos omver werd gemaaid door Burnley-verdediger Ben Mee.

Het verdict voor Wesley was enorm hard: de Braziliaanse scheurde zijn voorste én achterste kruisband. Een blessure die hem liefst vijftien maanden aan de kant zou houden.

"Dat was geen accident", vertelt Wesley Moraes in Het Nieuwsblad over de drieste ingreep van Ben Mee. "Hij kwam als een gek ingevlogen. Hij heeft zich nooit komen excuseren, maar voor mij behoort het nu tot het verleden. Al had dit wel het einde van mijn carrière kunnen betekenen."

"Om zo'n lange revalidatie tot een goed einde te brengen, moet je sterk in je hoofd zijn. Ik moest opnieuw leren lopen. Het was de zwaarste periode uit mijn leven, maar mijn vrouw Izadora heeft me elke dag gesteund", besluit de Braziliaanse international.