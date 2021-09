Aad de Mos en ervaringsdeskundige Buffel over kwestie Vormer: "Dan zal hij nog meer gewaardeerd worden"

Wat met Ruud Vormer nu die uitgerekend tegen PSG geen enkele speelminuut kreeg? De Mos en Buffel zijn wel vertrouwd met dit soort situaties. De Mos durfde tijdens zijn trainersperiode ook al eens een opvallende ingreep doen. Buffel werd destijds als aanvoerder aan de kant geschoven in Genk.

Beiden laten zich in HLN uit over de situatie van Vormer bij Club. "Ruud moet nu gewoon rustig blijven", stelt Aad de Mos. "Je weet dat ze in de Champions League geen zes matchen met dezelfde opstelling zullen spelen. Bovendien hoeft hij het niet meer waar te maken, want hij heeft alles al bewezen. En dat scheelt toch."

© photonews

Eenzelfde geluid is te horen bij Thomas Buffel. "Nu is het belangrijk dat Vormer toont dat hij hierboven staat. Dat hij nog altijd de kapitein is, op en naast het veld. Dan zal hij nog veel meer gewaardeerd worden door de ploeg en de supporters, nog meer krediet krijgen."

© photonews

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Natuurlijk is dit niet gemakkelijk voor hem. Je knokt een heel jaar om kampioen te worden. Wanneer die Champions League vervolgens van start gaat, val je meteen naast de ploeg. En dat voor iemand die al zoveel bewezen heeft."

"Alleszins zal er na dit alles een gesprek moeten plaatsvinden", denkt De Mos. "Er zal misschien iets spelen tussen de trainer en de speler. Misschien zat die match in Gent er voor veel tussen. Mijn gevoel zegt ook dat Clement daarin gesteund werd door het bestuur - ze zullen wel overlegd hebben. Als coach zet je je aanvoerder niet zomaar op de bank - je wil er iets mee doorbreken."