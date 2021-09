Ronald Koeman krijgt steun vanuit de pers

Ronald Koeman ligt bij het bestuur van Barcelona onder vuur na onder andere de blamage tegen Bayern München. Bij de Catalaanse journalisten heeft hij nog krediet want ze zien dat het niet zijn schuld is.

Ronald Koeman ligt opnieuw onder vuur bij FC Barcelona. Zo zou het bestuur Roberto Martinez willen overhalen om naar Camp Nou te gaan. Dat kan je HIER lezen.

"Koeman draagt niet de schuld van wat er op voetbalvlak gebeurt bij FC Barcelona", verklaarde journalist Felix Monclus aan Radio MARCA. "Het is simpelweg een tekort aan opties." Barça onderging deze week tegen Bayern München blamage die hard aankwam in Catalonië. "We mogen niet vergeten dat dit team fel verzwakt is. Lionel Messi en Antoine Griezmann vertrokken maar er zijn ook tal van andere afwezigen."



"Drie dagen geleden kwam Bayern naar Camp Nou met slechts één afwezige: Tolisso. Barcelona had er vijf: Sergino Dest, Ansu Fati, Sergio Aguero, Ousmane Dembele en Martin Braithwaite. Daarnaast is de basis van Bayern veel sterker dan die van Barcelona. Als je daarboven nog veel afwezigheden hebt, dan is het moeilijk om te strijden tegen een ploeg als Bayern", aldus Monclus.