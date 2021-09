Patrick Viera is lovend over de prestaties van Christian Benteke

Patrick Viera, de trainer van Christian Benteke, was op de website van Crystal Palace vol lof over de Rode Duivel. Al heeft hij met Odsonne Edouard serieuze concurrentie in de spits of gaan ze als duo fungeren?

Patrick Vieira wilde graag de rol van Christian Benteke benadrukken in de 3-0 overwinning van Crystal Palace op Tottenham Hotspur, en prees het werktempo van de spits en de bredere teamprestaties.

Het is misschien gemakkelijk voor de manager om zich eenvoudigweg te concentreren op het debuut van Odsonne Edouard, maar in plaats daarvan keerde hij terug naar de rol van Benteke in de overwinning nadat de spits 80 minuten lang de achterlijn van de Spurs onder druk zette. “Het was een heel goede start voor (Edouard). Twee goals maken is echt goed voor het vertrouwen. Er is niets beter dan er twee te scoren op je debuut. Maar het is een proces, een team, en ik ben erg blij met de aanvallers die we hebben. Ik wil het harde werk van Christian in de eerste 80 minuten niet wegnemen.

Viera ziet een rol voor beide aanvallers in zijn systeem. "Ik geloof dat beide spelers samen kunnen spelen en ze houden allebei van de nummer 9-positie. Edourd kan als vleugelspeler en tussen de linies spelen, dit is wat hij altijd deed en deed het een paar keer toen hij jonger was in Frankrijk. Ik was erg blij met de manier waarop Christian gedurende de 80 minuten presteerde."