Ajax liet geen spaander heel van SC Cambuur: "Op een verkeerd moment"

Ajax is on the run. Na een ruime zege in Europa pakte het nu ook in Nederland uit. Cambuur verloor met 9-0.

Ajax scoorde tegen Cambuur maar liefst negen goals. Bij de rust stond het 4-0. Dat brengt de teller voor deze week op 14 goals. Ajax won met 1-5 bij Sporting Lissabon in de Champions League. Trainer Henk de Jong van Cambuur bleef opvallend kalm na de oplawaai. "Laten we eerlijk wezen, we hebben echt van alles geprobeerd. Laag staan, hoog staan, een ander systeem. Ajax was op alle vlakken gewoon beter. Ze lopen uit en dan weet je dat het een klote-avond wordt. Je krijgt ze gewoon op een verkeerd moment, zo na die geweldige wedstrijd in Portugal", zei de Jong aan ESPN. Moest Cambuur dan niet wat meer defensief spelen vroeg de reporter zich af. "Ik heb het niet verkeerd gedaan toch? We hebben gecounterd, maar Ajax was te goed. Ze drukten ons terug op eigen helft. Je kan van een heel goed Ajax verliezen. We hebben een klote-avond, maar zondag sta ik weer recht voor de groep. Ze waren gewoon te goed voor ons, op alle posities."