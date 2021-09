Opmerkelijk: 'Louis van Gaal was niet één, maar twee keer topkandidaat om Rode Duivels te coachen'

Louis van Gaal is opnieuw bondscoach van Nederland en dat zal iedereen geweten hebben. Maar wat niet iedereen weet: de excentrieke Nederlander stond twee keer héél dicht bij de Rode Duivels.

Een journalist schofferen, een jeugdspelertje de les lezen,... Louis van Gaal is terug en dat heeft de voetbalwereld geweten. En voor hetzelfde geld hadden we bij de Rode Duivels kunnen smullen van de coach.

Het Laatste Nieuws weet dat van Gaal twee keer één van de topkandidaten was om bondscoach van België te worden. In 2009 kwam het tot concrete onderhandelingen, maar het klikte niet tussen de Nederlander en Herman Wijnants. De voormalige voorzitter van KVC Westerlo ging destijds over de financiën bij de KBVB.

Twee keer... net niet

Ook in 2016 was van Gaal één van de kandidaten om de Gouden Generatie onder zijn hoede te nemen. Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat waren op zoek naar een opvolger voor Marc Wilmots, maar finaal werd gekozen voor Roberto Martinez. Hadden we met van Gaal misschien wél die prijs al gewonnen?