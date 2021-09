Rondje op de Europese velden: Napoli en Benfica winnen, terwijl stoel van Koeman blijft wankelen

Op de Belgische velden stonden er vanavond geen wedstrijden meer op het menu, maar in de andere Europese competities werd er wel nog gevoetbald. We pikten er de leukste wedstrijden uit.

FC Barcelona 1 - 1 Granada CF

De toekomst van Ronald Koeman hangt nu echt wel aan een zijden draadje. FC Barcelona kwam vanavond niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Granada CF. De bezoekers waren lange tijd op weg naar dé stunt, maar in de slotminuten bezorgde Ronald Araujo de Catalanen alsnog een punt.

Udinese Calcio 0 - 4 SSC Napoli

SSC Napoli had vanavond niet de minste moeite met Udinese Calcio. De doelpunten werden gescoord door Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly en Hirving Lozano. Dries Mertens was er nog niet bij. De Rode Duivel sloot later aan en kampt nog met een achterstand.

SL Benfica 3 - 1 Boavista FC

Jan Vertonghen en SL Benfica wonnen vanavond in eigen huis van Boavista FC. De hoofdstedelingen hebben met zes opeenvolgende overwinningen een perfecte start achter de rug. FC Porto en Sporting CP volgen ondertussen al op vier punten.